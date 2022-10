Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Hechthausen - drei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Montag (03.10.2022) kam es gegen 15:45 Uhr auf der Lamstedter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Jork war hierbei mit seinem PKW Tesla in Richtung Lauenmühlen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, striff einen Leitpfosten und und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher, seine 41-jährige Mitfahrerin sowie deren 2-jähriges Kind verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

