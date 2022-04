Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern: Unfall zwischen Sattelzug und PKW

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Ein 39 Jahre alter Renault-Fahrer wollte an der Anschlussstelle auf die Autobahn auffahren. Zunächst befand er sich auf dem Beschleunigungsstreifen, während links neben ihm auf der rechten Spur ein 65-jähriger Sattelzuglenker fuhr. Als ein Verkehrsteilnehmer, der sich auf dem Beschleunigungsstreifen vor dem Renault-Lenker befand, bremste, wollte der 39-Jährige nach links auf die Durchgangsfahrbahn wechseln. Hierbei übersah er vermutlich den Sattelzug. Der 65-jährige Fahrer versuchte zwar noch durch ausweichen nach links und abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, doch dies gelang ihm nicht. Der PKW kollidierte mit dem Sattelzug und wurde etwa 50 Meter von dem LKW über die Autobahn geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 65-Jährige benötigte jedoch aufgrund einer bekannten Erkrankung im weiteren Verlauf medizinische Versorgung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme mussten der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell