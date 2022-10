POL-CUX: Landkreis Cuxhaven, Bad Bederkesa Trunkenheit im Straßenverkehr

Polizeiinspektion Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven, Bad Bederkesa Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, kontrollierte die Polizei Geestland einen 43-jährigen Geestländer in Bad Bederkesa. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer des Mercedes unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

