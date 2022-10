Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut mehrere Betrugsdelikte über Messanger Dienst

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Dienstag (04.10.2022) meldeten sich erneut mehrere Bürger bei der Polizei, die angaben, von einer unbekannten Nummer via Messangerdienst "WhatsApp" kontaktiert worden zu sein. Bei dieser bereits bekannten Masche geben sich die Täter als nahe Angehörige, meist Tochter oder Sohn, aus, die eine neue Telefonnummer hätten. Im Gesprächsverlauf werden die Kontaktierten dann gebeten eine offene Rechnung via Überweisung zu bezahlen. Bei mindestens zwei Geschädigten hatten der oder die Täter am heutigen Tag Erfolg. Hier wurden vierstellige Beträge überwiesen.

Die Polizei rät daher erneut:

- Seien Sie misstrauisch - Kontaktieren Sie ihre Verwandten direkt, halten Rücksprache und lassen Sie sich nicht von Ausreden irritieren - Sprechen Sie mit ihren Angehörigen über diese Betrugsmasche

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell