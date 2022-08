Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Polizeipräsidium Mainz und Landeskriminalamt laden am 10. September zum Tag der offenen Tür

Mainz (ots)

Wie sieht eigentlich ein Streifenwagen von innen aus? Was kann ein Polizeihund? Und wie funktioniert die Tatortarbeit?

Wer schon immer einen Blick hinter die Kulissen der Polizei werfen wollte, hat dazu bald die Möglichkeit: Am 10. September 2022 öffnen das Polizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Und nicht nur das: Seit nunmehr 40 Jahren teilen sich das Polizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt den Standort am Valenciaplatz in Mainz. Zu diesem Anlass laden wir Sie ein: Besuchen Sie uns, schauen Sie uns zu, machen Sie mit - wir erklären Ihnen, was wir Tag und Nacht für Ihre Sicherheit tun.

Von 10 bis 17 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, ihre Polizei aus nächster Nähe kennenzulernen. Auf den Plätzen und Straßen rund um den Valenciaplatz erwarten die Besucherinnen und Besucher spannende Programmpunkte, Ausstellungen und Vorführungen für Jung und Alt. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, eröffnet persönlich den Tag der offenen Tür, gefolgt von einer großen Podiumsdiskussion zum Thema "Bürger und Polizei" mit Persönlichkeiten aus Polizei und Öffentlichkeit. Auf der großen Bühne treten unter anderem das Landespolizeiorchester sowie die Polizeibeamtinnen und -beamten aus der SWR-Doku "Nachtstreife" auf.

Besonders eindrucksvoll veranschaulicht wird die Polizeiarbeit durch zahlreiche Vorführungen, unter anderem durch die Spezialeinheiten mit dem Polizeihubschrauber, die Schieß- und Einsatztrainer und die Diensthundestaffel. Es können zahlreiche aktuelle und historische Einsatzfahrzeuge von außen und innen bestaunt werden. Ein PKW-Überschlagssimulator, ein Motorradsimulator, "Rauschbrillen" und E-Scooter-Parcours bringen den Besucherinnen und Besuchern das Thema Verkehrssicherheit näher.

Darüber hinaus können sie sich nützliche Tipps etwa zu Einbruchschutz und Cybersicherheit einholen. Selbstverständlich warten auch Beratungsangebote für all jene, die selbst Interesse am Polizeiberuf haben.

Für die Kleinen stehen eine Hüpfburg, Mal- und Bastelangebote, Schminken und ein eigener Detektivausweis bereit. Die Polizeipuppenbühne führen ihr Programm "Ampelzauber" auf.

Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche gastronomische Leckereien regionaler Anbieter, wie N'Eis, Kaffee Ehrlich, Klein-Kebabheim, bar(e)motion und dem Casino des LKA und Polizeipräsidiums Mainz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite zum Tag der offenen Tür: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/75jahre/40-jahre-valenciaplatz/

