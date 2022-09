LPI-J: Lack zerkratzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie Montagabend ein Zeuge mitteilte, waren in einem Gewerbegebiet in Mörsdorf Langfinger am Werk. Der oder die Unbekannten begaben sich zu einem abgestellten Transporter der Marke Fiat und montierten beide Kennzeichentafeln ab. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

