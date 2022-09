LPI-J: Kennzeichentafeln entwendet

Jena (ots) - Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Closewitzer Straße. Ein 27-jähriger Radfahrer befuhr gerade die Closewitzer Straße, als ein Mitarbeiter der Müllentsorgung eine Mülltonne in Richtung des Entsorgungsfahrzeuges über den Gehweg schob. Der 59-Jährige beachtete hierbei den Radfahrer nicht, sodass es zum Zusammenstoß mit der Mülltonne am, wobei der 27-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

