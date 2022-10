Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hauswand beschmiert - Diebstahl - Fahrräder gestohlen - Einbruch in Scheune - Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Hauswand beschmiert

Fulda. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitagnachmittag (21.10.) bis Montagmorgen (24.10.) die Hauswand eines Kindergartens in der Mühlenstraße mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Fulda. Aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am Montag (24.10.), zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr, ein goldfarbenes I-Phone 13 Pro. Das Handy hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder gestohlen

Fulda. Ein orangefarbenes Mountainbike der Marke "KTM" sowie ein schwarz-weißes Mountainbike des Herstellers "BULLS" entwendeten Unbekannte am Montagabend (24.10.). Zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr waren die beiden Fahrräder im Bereich des Simpliziusbrunnens mit jeweils einem Schloss gesichert gewesen. Die gestohlenen Zweiräder haben einen Gesamtwert von circa 4.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Scheune

Ehrenberg. Eine Scheune in der Schafsteiner Straße wurde in der Nacht zu Montag (24.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere und entwendeten draus einen Kraftstoffkanister mit circa 20 Liter Benzin im Wert von rund 50 Euro. Die Höhe des zudem entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Fulda. Am Freitag (21.10.) kontaktierten unbekannte Betrüger eine Frau aus Fulda über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Sohn aus. Anschließend täuschten die Täter eine Notlage vor und forderten die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags. Die Dame glaube den Angaben der Betrüger und überwies das Geld.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

