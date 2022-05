Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Giftköder auf Waldweg in St. Ingbert, nahe der Straße In der Lauerswiese

St. Ingbert-Mitte (ots)

Der Polizei St. Ingbert wurde am 06.05.2022 eine Mitteilung über mögliche Giftköder im Waldgebiet nahe der Straße In der Lauerswiese gemacht. Ein Hundehalter aus der Willibald-Groh-Straße hatte den Sachverhalt, der sich bereits am 04.05.2022 abgespielt hatte, zur Anzeige gebracht. Bei einem Spaziergang hatte sein 9 Jahre alter West Highland White Terrier eine Art Bratenaufschnitt am Wegesrand des Waldweges zu den "Sauweihern" gefressen. Wenige Minuten später sei der Hund zusammengebrochen. Er habe schlecht Luft bekommen und sich mehrmals übergeben. Eine Behandlung in einer nahe gelegenen Tierklinik sei erforderlich gewesen. Der Hund war noch am Tage der Sachverhaltsaufnahme nicht genesen. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell