POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 34-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (24.10.) leicht verletzt. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 19 Uhr die von-Schildeck-Straße stadtauswärts und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Anschließend wollte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Löherstraße abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug wegen querender Fußgänger anhalten. Als der 44-Jährige auf dem Fahrradstreifen stand, prallte der Radfahrer, welcher die von-Schildeck-Straße in gleicher Richtung befuhr, aus noch unklarer Ursache in die Beifahrertür des Audi. Der 34-Jährige kam anschließend zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Alleinunfall

Ebersburg. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Ebersburg erlitt bei einem Unfall am Montag (24.10.) leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 21.50 Uhr die L 3458 aus Richtung Ried kommend in Richtung Lütter. In Höhe km 1,8 geriet sie in einer Rechtskurve aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und geriet in der Folge auf der linken Fahrbahnseite in einen Graben. Nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen wurde die 22-Jährige entlassen. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (24.10.) erlitten ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda und ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus Petersberg leichte Verletzungen. Der Audi-Fahrer befuhr gegen 23.30 Uhr die Petersberger Straße stadtauswärts und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. In Höhe der Hausnummer 90 musste er sein Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen an der roten Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 28-jährige BMW-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Mit leichten Verletzungen wurden die beiden Fahrzeugführer in Kliniken gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Fahrzeug nach Unfall ohne Kennzeichen zurückgelassen - Zeugen gesucht

Kirchheim. Am Samstag (22.10.), gegen 22:25 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K 35 aus Richtung Goßmannsrode kommend in Richtung Kirchheim. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Anschließend verließ der Fahrzeugführer den Unfallort in unbekannte Richtung und lies den Pkw - an dem sich zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme keine Kennzeichen befanden - vor Ort zurück. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Kirchheim alarmiert und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (21.10.), gegen 20 Uhr, parkte ein 23-jähriger Fahrer eines Daimler C220 Blue Tec aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Erfurter Straße. Später stellte er einen Schaden am Stoßfänger vorne links fest. Vermutlich stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradfahrerin gestürzt

Neuenstein. Am Sonntag (23.10.), gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 52-jährige Kradfahrerin aus Neuenstein die Hersfelder Straße in der Ortslage Raboldshausen in absteigende Richtung. Dabei verlangsamte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ihre Fahrt und war augenscheinlich im Begriff ihr Motorrad anzuhalten. Aus noch unklarere Ursache stürzte sie dabei und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Montag (24.10.), gegen 9.30 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Opel die Breitenstraße aus Richtung Untertor kommend in Richtung Obertor. Hinter ihm fuhr ein weiterer Pkw-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Dacia. In Höhe des Marktplatzes lenkte der Opel-Fahrer nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen sein Auto nach rechts, um kurz am rechten Fahrbahnrand zu halten. Der nachfolgende Dacia-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Es entstand Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Korrektur einer Pressemitteilung von Sonntag (23.10.): Blutentnahme bei 23-Jährigem

Am Samstagabend (22.10.) kam es gegen 20.20 Uhr, in der Gilfershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 48-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Fahrzeug die Gilfershäuser Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach den aktuell vorliegenden Erkenntnissen nach links in Richtung Bahnhof abbiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrzeugführer - ebenfalls aus Bebra - überholte zeitgleich den Abbiegenden, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von 6.500 Euro. Da der Verdacht auf Alkohol-/ und Drogen am Steuer bestand, wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkohol/- und Drogeneinfluss eingeleitet.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Montag (24.10.) kam es in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ostpreußenstraße/ Schlesienstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten, grauen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 erreichbar.

Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

Nieder-Gemünden. Am Dienstag (25.10.) kam es, gegen 2 Uhr, zu einem Alleinunfall mit drei Leichtverletzten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr ein 17-Jähriger aus Homberg (Ohm) mit seinem dreirädrigen Fahrzeug Piaggio Ape die Bahnhofstraße. In einer Linkskurve kippte das Fahrzeug aus noch unklarer Ursache um und landete auf dem Dach. Ein auf der Ladefläche befindlicher Mitfahrer konnte sich eigenständig vom Fahrzeug wegbewegen. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer mussten durch die Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Alle drei Personen im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand zudem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Polizeistation Alsfeld

