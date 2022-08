POL-PDMT: Balkonbrand

Montabaur, Koblenzer Straße (ots) - Montabaur - Am Sonntag, den 07.08.2022 gegen 15.45 Uhr befuhr eine 53jährige Frau aus der VG Wirges (Motorroller) und eine 81jährige Frau aus der VG Montabaur (PKW)in der genannten Reihenfolge die Koblenzer Straße in Montabaur aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Niederelbert. Bei der ARAL-Tankstelle wollte die Rollerfahrerin nach links abbiegen und missachtete dabei den ...

mehr