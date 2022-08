Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falscher Schornsteinfeger unterwegs - eventuell Vorbereitungen zu einem Einbruch

Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen war auf der Moosstraße ein falscher Schornsteinfeger unterwegs. Gegen 9 Uhr klingelte ein unbekannter Mann, der sich als Schornsteinfeger ausgab, bei einem 80-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses und bat um Einlass. In der Folge schaute sich der angebliche Schornsteinfeger die Schornsteine und im Anschluss den Keller an, bevor der Unbekannte das Haus wieder verließ. Kurz darauf stellte der 80-Jährige fest, dass die Notausgangstür im Keller verschlossen war und zwei Durchgangstüren mittels Gegenständen offengehalten wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte einen Einbruch vorbereiten wollte. Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: schwarze Kleidung, gepflegtes Äußeres, sportlich, ca. 40-50 Jahre alt. Der Mann sprach "gutes" Deutsch und trug zudem eine Maske.

Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Die Polizei bittet um besondere Vorsicht, sollten Handwerker oder andere Dienstleister unangemeldet an der Haustür klingeln und Zutritt verlangen. Lassen Sie sich im Zweifel einen Ausweis zeigen, oder nehmen Kontakt zur Hausverwaltung auf, bevor Sie Fremden Zutritt gewähren.

