Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer begeht mehrere Verkehrsverstöße (24.02.22)

Singen (ots)

Ein unbekannter Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag nach Begehung diverser Verkehrsverstöße einer Kontrolle der Polizei entzogen. Der Unbekannte fiel gegen 16.40 Uhr einer Polizeistreife auf, da an seinem Motorrad kein Kennzeichenschild angebracht war. Nachdem der Biker daraufhin durch die Beamten kontrolliert werden sollte, gab der Motorradfahrer Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen einer Einbahnstraße und unter Missachtung einer roten Ampel über Feldwege in ein Waldgebiet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Flüchtende war mit einem schwarzen Motorrad mit schwarzen Felgen und ohne Aufschrift unterwegs. Der Fahrer selbst trug schwarze Motorradbekleidung, wobei sich auf der Rückseite der getragenen schwarzen Jacke ein weißer Aufdruck, ähnlich einem auf dem Kopf stehenden "L" befand. Der benutzte Helm mit dunklem Visier war schwarz-weiß gemustert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Motorrad oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

