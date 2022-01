Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 05.15 Uhr ereignete sich in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem VW die Schillerstraße entlang und beabsichtigte in die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße abzubiegen. In der Folge verlor er die Kontrolle über den PKW und es kam zur Kollision mit dem geparkten Suzuki eines 55 Jahre alten Mannes sowie einem Baum im Nahbereich. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Der Fahrer des VW blieb glücklicherweise unverletzt, ihn erwartet jedoch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell