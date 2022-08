Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauer Toyota Verso beschädigt

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in nicht näher eingrenzbarem Zeitraum bis Mittwochmorgen ein Auto auf der Friedinger Straße beschädigt. Der Unbekannte schlug an einem auf Höhe der Hausnummer 8 geparkten grauen Toyota Verso die linke Dreiecksscheibe ein und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell