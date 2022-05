Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (26.05.2022), gegen 14:15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades Simson die Landstraße 2346 von Arnsgrün in Richtung Wolfshain. In einer scharfen Linkskurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw Seat. Durch den Unfall wurden der Kradfahrer sowie seine 14-jährige Mitfahrerin verletzt. Sie wurden mittels Rettungshubschrauber in medizinische Einrichtungen verbracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Straße musste bis gegen 18:00 Uhr gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme kamen eine Gruppe von Jungerwachsenen an die Unfallstelle, welche in der Folge kontrolliert wurden. Es stellte sich heraus, dass ein 23-Jähriger eine geladene Schreckschusspistole zugriffsbereit in seinem Rucksack mitführte , ohne im Besitz eines dazu erforderlichen "kleinen Waffenscheins" zu sein. Die Waffe wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

