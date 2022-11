Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Werl (ots)

Am Samstagnachmittag (12.11.) war ein 58-jähriger Mann aus Sundern gegen 17.30 Uhr zusammen mit drei weiteren Fahrzeuginsassen mit seinem PKW Peugeot auf der BAB 44 unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Werl-Süd. Hier beabsichtigte er, nach links auf die Neheimer Straße abzubiegen und die Fahrt Richtung Werl fortzusetzen. Im Einmündungsbereich übersah er beim Abbiegen ein von links kommendes, vorfahrtberechtigtes Kleinkraftrad eines 57-jährigen Arnsbergers der zusammen mit seiner 52 Jahre alten Ehefrau Richtung Ense fuhr. Durch die Kollision des Zweirades mit der linken Fahrzeugseite des Peugeot wurden Fahrer und Sozia schwer verletzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihr Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine überörtliche Klinik transportiert werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Neheimer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. (sn)

