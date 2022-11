Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruchdiebstahl, der sich im Zeitraum vom 02.11. bis 12.11., 13.10 Uhr ereignet haben muss. Die vorgefundene Situation ließ jedoch darauf schließen, dass die Tatausführung wahrscheinlich am Tag der Entdeckung (12.11.) erfolgte. Unbekannte Täter näherten sich unbemerkt dem betroffenen Mehrfamilienhaus am Thidrekweg und hebelten dort eine Terrassentür auf. In der Erdgeschosswohnung wurden dann sämtliche Räume betreten und diverse Behältnisse und Schränke geöffnet und durchsucht. Erkenntnisse zu etwaigem Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

