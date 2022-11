POL-SO: Soest - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Welver (ots) - Am Samstagmorgen befuhr eine 46-jährige Frau aus Welver gegen 07:55 Uhr mit ihrem Pkw Suzuki die "Hachenstraße" in südliche Richtung und war im Begriff, nach links in die Straße "Am Hachenbruch" abzubiegen. Gleichzeitig war ein 65-jähriger Mann aus Welver mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Hachenbruch" unterwegs und wollte nach rechts in die "Hachenstraße" abbiegen. Bei Abbiegevorgang wurde die ...

