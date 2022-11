Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Radfahrer verletzt

Soest (ots)

Am Freitag, gegen 13.35 Uhr befuhr eine 34 Jahre alte Frau aus Erwitte mit einem Pkw der Marke BMW die Lönsstraße in Richtung Bahnhofstraße. Hier beabsichtigte sie nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang missachtete sie die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Radfahrers aus Lippstadt. Der Radfahrer war, verbotswidriger Weise, auf dem östlichen Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Süden unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Pkw. Dabei stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich dadurch Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzungen des Lippstädters an der Unfallstelle. (AG)

