Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Einbruch in ein Wohnhaus

Soest (ots)

In dem Zeitraum Freitag, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Westereidener Straße ein. Zugang zu den Innenräumen verschafften sie sich, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. In allen Räumen öffneten sie sämtliche Schubladen und Behältnisse auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit einem Bargeldbetrag als Beute flüchteten sie anschließend vom Tatort. Wer in dem entsprechenden Zeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich bitte mit der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell