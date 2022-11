Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch stand bei einem Schwerpunkteinsatz der Polizei Lippstadt die Bekämpfung von Taschendiebstählen und Straßenkriminalität im Fokus. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr kontrollierten die Beamten sowohl im Bereich des grünen Winkels als auch des Bahnhofes mehrere Personengruppen. Aktiv wurden die Beamten auch in örtlichen Supermärkten und führten zahlreiche Bürgergespräche. Ziel war es, die Kunden zu sensibilisieren, ihre Geldbörsen und Wertgegenstände sicher zu verstauen, um es Taschendieben so schwer wie möglich zu machen. Die anstehende Weihnachtszeit und die erfahrungsgemäß sehr gut besuchten Innenstädte und Geschäfte locken jährlich leider auch zahlreiche Diebe an. Die Polizei rät: Verschließen Sie Ihre Taschen und tragen Sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper.(dk)

