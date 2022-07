Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrerin schwerverletzt

Wolfstein (ots)

66-Jährige kollidiert mit Verkehrsschild und kommt zu Fall. Am Mittwochnachmittag befuhr die Frau mit Ihrem Rad den Radweg an der Bundesstraße 270. In Höhe Reckweilerhof fädelte sie mit einem Pedal in ein Baustellenschild ein und zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Nach erfolgter Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. |pilek

