Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Welver (ots)

Am Samstagmorgen befuhr eine 46-jährige Frau aus Welver gegen 07:55 Uhr mit ihrem Pkw Suzuki die "Hachenstraße" in südliche Richtung und war im Begriff, nach links in die Straße "Am Hachenbruch" abzubiegen. Gleichzeitig war ein 65-jähriger Mann aus Welver mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Hachenbruch" unterwegs und wollte nach rechts in die "Hachenstraße" abbiegen. Bei Abbiegevorgang wurde die Kurve durch die Autofahrerin offenbar derart geschnitten, sodass es zur Kollision mit dem Radfahrer kam. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

