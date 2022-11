Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 38 Jahre alte Frau aus Soest mit dem Pkw der Marke Toyota die Niederbergheimer Straße stadtauswärts. In Höhe der Shell-Tankstelle beabsichtigte sie nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende Radfahrerin. Eine 67 Jahre alte Frau aus Soest befuhr hier mit ihrem E-Bike den Fahrradschutzstreifen der Niederbergheimer Straße in Richtung Innenstadt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten vor Ort. Anschließend wurde die Soesterin in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (AG)

