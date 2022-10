Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrolle nach Flucht - Pkw-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen/ Halle/ Westf. (MK) - Polizeibeamte stellten in der Donnerstagnacht (12.10.) auf dem Künsebecker Weg einen 20-jährigen Pkw-Fahrer sowie seinen 19-jährigen Beifahrer, nachdem diese zuvor versuchten sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

In Borgholzhausen fiel den Beamten das Fahrzeug gegen 00.40 Uhr zunächst im Stadtgebiet auf. Auf der Bahnhofstraße sollte daraufhin eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Die Streifenwagenbesatzung gab dem Fahrer des Audis Anhaltzeichen, die dieser allerdings ignorierte und sein Fahrzeug kurz darauf in Richtung Ortsausgang stark beschleunigte. In der Folge ging die Fahrt zunächst auf die A33 Richtung Osnabrück, ehe der Audi-Fahrer an der Anschlussstelle Dissen (a.T.W.) die Autobahn wieder verließ. Über die Osnabrücker Straße fuhr der 20-Jährige daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Halle. Im Ortsteil Künsebeck konnten die zwischenzeitlich verstärkten Polizeikräfte das Fahrzeug dann stoppen.

Während der gesamten Fahrt kam es zu keiner konkreten Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer. Sämtliche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurden durch die Beamten festgehalten und geahndet. Zudem ergab die Kontrolle, dass der 20-jährige Fahrer aus Halle/ Westf. nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er räumte weiterhin den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass für den Audi keine Zulassung besteht und an dem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren.

Der 20-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten. Zudem wurde ihm im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe entnommen. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport zur Sicherstellung des Fahrzeugs.

