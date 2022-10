Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallbeteiligtes Kind gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits am Freitagnachmittag (07.10., 15.00 Uhr) kam es an einer Grundstückszufahrt an der Hauptstraße zu einer leichten Kollision zwischen einem Pkw-Fahrer und einem bislang unbekannten Kind auf einem Fahrrad.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 19-jährige Pkw-Fahrer mit einem Mercedes das Gelände eines Autohändlers zu verlassen und nach rechts auf die Hauptstraße Richtung Wiedenbrück abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Junge mit einem Fahrrad den linken Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Rheda. Im Zufahrtsbereich kam es dann zur Kollision, bei welcher der Junge mit seinem Fahrrad stürzte. Der Mercedes-Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Auch zwei Freunde des Jungen kamen kurz darauf mit Fahrrädern hinzu. Der gestürzte Junge gab wiederholt an, dass er nicht verletzt sei. Anschließend fuhren die drei Jungs davon.

Beschrieben wurde der Junge als 10 - 13 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und leicht gebräunte Haut. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans und einer dunklen Fleecejacke. Zudem trug der Junge eine schwarze Brille sowie einen mattschwarzen Fahrradhelm (Skateboard-Helm). Das Fahrrad war ebenfalls schwarz, hatte neonfarbene Akzente und einen Fahrradkorb.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Jungen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

