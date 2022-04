Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0232 --Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Habenhausener Deich Zeit: 17.04.22, 17 Uhr

Eine 70 Jahre alte Frau stürzte am Ostersonntag in Obervieland mit ihrem Elektrofahrrad und erlag in der Nacht zu Montag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 70-Jährige gegen 17 Uhr den Habenhausener Deich, kam zu Fall und stürzte auf den nicht behelmten Kopf. Ersthelfer fanden die Frau am Boden liegend und alarmierten Rettungskräfte, die die Radfahrerin in ein Krankenhaus brachten. Da keine Personen angetroffen wurden, die den Sturz beobachteten, sucht die Polizei Bremen nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 in Verbindung zu setzen.

