POL-HB: Nr.: 0231 --Überfall auf Lieferservice

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 17.04.22, 1.15 Uhr In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag stritten sich in der Bremer Neustadt zwei 15 und 19 Jahre alte ehemalige Freunde. Die Situation eskalierte und der Jugendliche wurde durch Messerstiche schwer verletzt. Das Duo begegnete sich in der Kornstraße und geriet schnell in einen ...

mehr