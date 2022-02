Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zufallsfund: Polizei entdeckt bei mutmaßlichem Autoeinbrecher größere Menge Marihuana

Hannover (ots)

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines Tatverdächtigen zu einem Autoaufbruch und Diebstahl aus dem vergangenen Jahr hat die Polizei Hannover am Donnerstag, 17.02.2022, einen Zufallsfund gemacht. In den Räumen am Henckellweg im hannoverschen Stadtteil Ricklingen stieß die Polizei zwar nicht auf das vermutete Diebesgut, dafür aber auf mehr als 150 Gramm Marihuana.

Bereits am 25. Oktober 2021 schlug ein zunächst unbekannter Täter die Seitenscheibe eines an der Prinzenstraße (Hannover-Mitte) abgestellten Fahrzeugs ein. Aus dem Inneren des Ford Transit entnahm der Täter dann einen Rucksack und ergriff die Flucht. Dabei wurde er allerdings von Zeugen beobachtet. Diese erkannten den Täter auf vorgelegten Fotos wieder.

Donnerstagmorgen vollstreckten Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte einen Durchsuchungsbeschluss an der Adresse des in Ricklingen gemeldeten Tatverdächtigen. Der 53-Jährige war nicht zu Hause, auch konnte das erhoffte Diebesgut nicht gefunden werden. Dafür entdeckten die Einsatzkräfte mehr als 150 Gramm Marihuana sowie diverse Gegenstände, die auf den Konsum der Droge hinweisen. Die Polizei beschlagnahmte die Sachen und verließ die Wohnung wieder.

Gegen den 53-Jährigen wird nun nicht nur wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, sondern auch wegen der aufgefundenen Drogen ermittelt.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. /ram, nash

