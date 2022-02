Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Hainholz: 43-jährige Fußgängerin nach Unfall mit Stadtbahn schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 16.02.2022, ist eine Fußgängerin beim Überqueren der Schienen der Stadtbahnhaltestelle Beneckeallee von einer Bahn erfasst worden. Die Frau war unter einem Waggon eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte eine 43-jährige Frau gegen 18:50 Uhr an der Haltestelle Beneckeallee auf der Schulenburger Landstraße in Hannover-Hainholz die Schienen überqueren. Als sie unvermittelt auf die Fahrbahn trat, wurde sie von einer Stadtbahn erfasst, die in Richtung Nordhafen unterwegs war und gerade in die Haltestelle einfuhr. Bei dem Unfall geriet die 43-Jährige unter die Bahn und wurde dort eingeklemmt.

Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten der Frau zur Hilfe. Während die Polizei die Fahrbahn der Schulenburger Landstraße in Richtung stadteinwärts sperrte, befreiten Kräfte der Feuerwehr die Frau. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall verletzten sich weder der 42 Jahre alte Bahnfahrer noch seine Fahrgäste. Gegen 20:30 Uhr wurde die Schulenburger Landstraße für den Individualverkehr und die Bahnstrecke wieder freigegeben. /desch, nash

