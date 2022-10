Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatensprengung in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (TP) - Am frühen Mittwochmorgen (12.10.22) gegen 01:50 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in die Kreissparkassenfiliale an der Thaddäusstraße in Verl und sprengten dort einen Geldausgabeautomat. Kurze Zeit später gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen von einer lauten Detonation berichtet wurde. Als die ersten Polizeikräfte eintrafen, bestätigte sich der Verdacht, dass der Geldausgabeautomat aufgesprengt wurde. Zeugen konnten den eingesetzten Polizeikräften mitteilen, dass die Täter mit einem dunklen Pkw-Kombi in Richtung Sürenheider Straße geflüchtet waren. Der Tatort ist für die kriminalpolizeiliche Tatortaufnahme weiträumig abgesperrt. Der am und im Gebäude entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ferner können derzeit noch keine Angaben zur Höhe des erbeuteten Diebesgutes getätigt werden. Zeugen, denen ein verdächtiges Fahrzeug und/oder verdächtige Personen im Bereich Verl aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell