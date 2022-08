Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Dachgeschosswohnung brennt in voller Ausdehnung

Dortmund (ots)

Gegen 20:40 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund am heutigen Sonntagabend von Anwohnern zum Körner Hellweg alarmiert. Bei Ankunft der Feuerwehr brannte eine Dachgeschoßwohnung in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde von vier Atemschutztrupps mit zwei C-Rohren durchgeführt. Weitere vier Atemschutztrupps suchten in dem verrauchten Wohngebäude nach Personen. Insgesamt wurden zwei Personen wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Kontrolle des Daches wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Hierfür war vorher eine Erdung der Oberleitung der Dortmunder Stadtbahn durch die Feuerwehr notwendig. Bei den Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr durch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr (LZ 24 - Asseln und LZ 20 - Nette) unterstützt. Die verwaisten Feuerwachen wurden ebenfalls durch die Freiwillige Feuerwehr (LZ 11 Sölde, LZ 16 - Hombruch und LZ 19 - Lütgendortmund) besetzt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Körner Hellweg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Aktuell (23:25 Uhr) läuft der Einsatz der Feuerwehr noch, kann voraussichtlich aber innerhalb der nächsten Stunde beendet werden. Die Brandursache wird durch die Kripo ermittelt.

