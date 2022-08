Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund-Mitte

Wohnungsbrand in der Heinrich-Wenke-Straße

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 12:08 Uhr über einen Wohnungsbrand informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte in der Heinrich-Wenke-Straße wurde eine Rauchentwicklung aus drei Fenstern im vierten Obergeschoss festgestellt. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. In der Wohnung befand sich keine Person. Drei in der Wohnung befindliche Hunde wurden aus der Wohnung in Sicherheit gebracht und konnten später an die Besitzerin übergeben werden. Das brennenge Mobiliar konnte schnell durch den Angriffstrupp mit einem C-Rohr gelöscht werden. Nach der Brandbekämpfung wurde die Wohnung belüftet. Die Brandwohnung wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

An den etwa einstündigen Einsatzmaßnahmen waren die Feuerwache 1 (Mitte) und Feuerwache 2 (Eving) sowie der Führungsdienst und der Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell