FW-DO: Verkehrsunfall auf der B 236 Richtung Lünen mit drei PKW

Am Donnerstagnachmittag(04.08.2022)gegen 15:50 Uhr kam es auf der B236 in Fahrtrichtung Lünen vor der Anschlussstelle DO-Nord/Ost zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Beim eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Verkehr bereits zum Erliegen gekommen. Die Insassen der Fahrzeuge waren nicht eingeschlossen und konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Insgesamt wurden eine Familie (Eltern mit zwei Kindern) sowie zwei weitere männliche Personen vom Rettungsdienst behandelt und leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des dritten PKWs musste rettungsdienstlich nicht weiter behandelt werden.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der etwa 300 m langen Einsatzstelle und der Sicherstellung des Brandschutzes vor Ort.

