FW-DO: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Um 13:07 Uhr rückten mehrere Löschfahrzeuge zur Rüschebrinkstraße in Wambel aus. Der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund wurde zuvor eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse eintrafen, erkannten sie auf dem Balkon der Brandwohnung eine Person im Rauch. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung. Parallel dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Über diese wurde die Bewohnerin letztendlich von dem Balkon gerettet und von einem Notarzt untersucht.

Ein weiterer Trupp kontrollierte die anderen Wohnungen. Kein anderer Bewohner musste seine Wohnung verlassen, alle Wohnungen waren rauchfrei.

Die verletzte Bewohnerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Brandwohnung ist vorläufig unbewohnbar.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Die Rüschebrinkstraße war während der Löscharbeiten für den Straßenverkehr gesperrt.

Es waren 30 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 3 (Neuasseln), 6 (Scharnhorst), 1 (Mitte), 2 (Eving) und der Freiwilligen Feuerwehr Asseln (LZ24) sowie verschiedene Fahrzeuge des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle.

