Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

In der Zeit vom 26.07.2022, 10.00 h bis zum 28.07.2022, 17.00 h, kam es in Prüm an der Kalvarienbergstraße auf dem dortigen Parkplatz gegenüber des Veranstaltungszentrums zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter weißer PKW wurde an der Beifahrerseite, vermutlich durch Rangieren beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug wurde Lackabrieb festgestellt, wonach es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen grauen PKW handeln dürfte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

