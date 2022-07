POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots) - Im Tatzeitraum Samstag, 23.07.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 24.07.2022, 16:00 Uhr wurden durch bislang Unbekannte die Radmuttern an einem Mitsubishi gelöst. Zum Tatzeitpunkt stand der PKW in einer Hofeinfahrt in der Koblenzer Straße in Wittlich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 006571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Fabian Hilgers, PK Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: ...

