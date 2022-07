Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Großeinsatz der Feuerwehr in Bitburg

Bitburg (ots)

Bitburg Heute Mittag, gg. 13:30 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Amtsgericht in Bitburg. Durch einen Schwelbrand an einer Deckenlampe wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nachdem alle Mitarbeiter des Amtsgerichtes das Gebäude verlassen und in Sicherheit waren, überprüfte die Feuerwehr mit Atemschutzeinheiten das Gebäude auf mögliche Brandnester. Bereits gg. 14:00 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung; alle Mitarbeiter konnten an ihren Arbeitsplatz zurück kehren. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bitburg unterstützt durch mehrere Wehren der VGV Bitburger Land, ein Rettungsteam des DRK und zwei Streifen der Polizeiinspektion Bitburg.

