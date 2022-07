Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Palette

Gerolstein (ots)

Am 27.07.2022 gegen 14:30 Uhr begab sich ein bisher noch nicht zweifelsfrei identifizierter Tatverdächtiger zum Hagebaumarkt in Gerolstein und entwendete dort eine abgestellte Euro-Palette, in dem er diese mittels eines dort vorhandenen Plattenwagens abtransportierte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 35 - 45 Jahre alt, kurze Hose, olivgrüner Rucksack.

Der Plattenwagen (Einkaufswagen) wurde durch den Täter im Anschluss wieder zurückgebracht. Die genaue Ablageörtlichkeit der Euro-Palette ist bisher unbekannt.

Weitere Hinweise zur Tat oder dem möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell