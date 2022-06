Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Mann mit Beil verletzt - mutmaßlicher Angreifer in U-Haft

Duisburg (ots)

Bei einer Geburtstagsfeier in einer Lagerhalle an der Hölscher Straße ist in der Nacht zu Samstag (4. Juni, gegen 1:30 Uhr) ein Streit zwischen zwei offenbar stark alkoholisierten Männern eskaliert. Ein 24-Jähriger soll einen Gast (22 Jahre) mit einem Beil angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Der 22-Jährige musste wegen seiner schweren Gesichtsverletzung operiert werden - Lebensgefahr besteht nicht. Polizeikräfte nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest; ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Im Verlauf des Wochenendes wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich jetzt antragsgemäß in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell