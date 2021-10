Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannter belästigt junge Frau sexuell - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag, 18.30 Uhr, in der Bluntschlistraße in der Nähe der Bergheimer Straße eine junge Frau in sexueller Weise belästigt. Der Mann hatte zuvor die Frau auf englischer und französischer Sprache angesprochen. Der genaue Tatverlauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die junge Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben: - Ca. 25 Jahre alt - 1,70 Meter groß - Sehr schlanke Statur - Dunklere Hautfarbe - Füllige Lippen - Mandelförmige Augen, - Ungepflegtes Äußeres

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 entgegen.

