Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz und Urkundenfälschung

Gerolstein (ots)

Am 27.07.2022 gegen 15:15 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein einen 34-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein, als dieser mit seinem Kleinkraftrad in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das an dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für diesen Roller ausgegeben war.

Somit bestand auch keinerlei erforderlicher Versicherungsvertrag für das geführte Fahrzeug.

Gegen den Fahrzeugführer, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz und wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

