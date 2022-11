Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - E-Scooter kollidiert mit Pkw

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Erwitter Straße / Südstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und dem Fahrer eines E-Scooter. Ein 60 Jahre alter Mann aus Lippstadt befuhr mit dem Pkw der Marke Suzuki die Erwitter Straße. Er beabsichtigte in die Südstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 50 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Lippstadt stammend, mit einem E-Scooter die Südstraße. Er querte die Südstraße auf dem Fahrradschutzstreifen in südliche Richtung. Bei der erfolgten Kollision zog sich der Fahrer des E-Scooter leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

