Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Schmerlecke - Autofahrer verletzt

Erwitte (ots)

Am Sonntag kam es gegen 18.25 Uhr, im Kreuzungsbereich der Soester Straße und der Straße Waldweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann aus Werl fuhr mit seinem Mercedes vom Fahrbahnrand auf die Soester Straße, um in Richtung Erwitte zu fahren. Dabei übersah er den auf der Soester Straße ebenfalls in Richtung Erwitte fahrenden Toyota einer 51-jährigen Frau aus Eschwege. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10 0000,- Euro. (dk)

