POL-COE: Hausdülmen - Einbruch in ein Ferienhaus

Coesfeld (ots)

Am 20.02.2020 wurde die Polizei über verdächtige Hebelspuren an einem Fenster eines Ferienhauses am Oelder Weg in Hausdülmen informiert. Nachdem die Eigentümer zuletzt im Ende des letzten Jahres ihr Ferienhaus besuchten, stellten sie nun fest, dass unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt und einen im Ferienhaus befindlichen Fernseher entwendet haben. Ob noch weitere Schäden entstanden sind, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend festgestellt werden.

