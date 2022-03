Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorradfahrer schwer verletzt

Werl (ots)

Ein Verkehrsunfall am Mittwoch (23. März 2022) auf der Wickeder Straße endete für einen 19-jährigen Werler mit schweren Verletzungen und der Fahrt im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 46-jähriger Werler mit seinem Wagen auf der Wickeder Straße in Richtung Hellweg, um in Höhe der Straße "Am Kreuzkamp" nach links in diese einzubiegen. Der 19-jährige Motorradfahrer befuhr die Wickeder Straße in die gleiche Richtung und versuchte noch an dem Wagen des 46-Jährigen links vorbeizufahren. Durch die folgende Kollision wurde der Motorradfahrer auf das Autodach des 46-Jährigen geschleudert. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 1.700 Euro geschätzt. (reh)

