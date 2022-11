POL-SO: Unfallflucht

Geseke (ots) - Am Sonntag, um 3 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Grüner Weg durch lautes Klirren geweckt. Unbekannte Täter schlugen eine Glasscheibe im Erdgeschoss zur Gartenseite ein, um sich Zutritt in das Hausinnere zu verschaffen. Vermutlich von den lauten Rufen der Bewohnerin abgeschreckt, ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

