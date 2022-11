Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Anholter Straße / Pferdehorster Straße; Unfallzeit: 22.11.22, 07.45 Uhr;

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Anholter Straße am heutigen Morgen. Am Dienstagmorgen wollte ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Haltern am See gegen 07.45 Uhr von der Pferdehorster Straße nach links auf die Anholter Straße abbiegen. Eine 41-jährige Isselburgerin, die auf der bevorrechtigten Anholter Straße in Richtung Anholt unterwegs war, bremste wegen des kreuzenden Pkws des 22-Jährigen stark ab. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Autofahrer aus Alpen konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig hinter der Isselburgerin anhalten und wich auf den Gegenfahrstreifen aus. Dort kam es zur Kollision mit dem Pkw des 22-Jährigen. Beide Autos wurden von der Fahrbahn geschleudert und beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell