POL-PPRP: Raub im Bürgerhof

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02.11.2022, zwischen 16:30 Uhr - 16:40 Uhr, wurde ein 19-Jähriger in der Unterführung beim Bürgerhof von Unbekannten ausgeraubt. Er wurde durch zwei Täter festgehalten und gegen seinen Willen durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Täter einen 100EUR Schein und behielten diesen unter Androhung von Gewalt ein. Im Anschluss entfernten sie sich mit der Straßenbahn in Richtung Rathaus vom Bürgerhof. Die Täter sind ca. 17 Jahre alt und 170cm groß. Einer der Täter hatte einen Schnurrbart, schwarze Haare und trug eine weiße Trainingsjacke mit blauen Streifen, sowie eine blaue Jogginghose. Ein weiterer Täter trug eine schwarze Hose. Der dritte Unbekannte hatte weiße Oberbekleidung an und eine schwarze Hose. Weiterhin trug dieser eine Basecap. Kann jemand weitere Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

